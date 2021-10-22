На разработку памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь» заявили 22 эскизных проекта

В Красноярском крае завершён приём заявок на участие в открытом конкурсе по разработке эскизного проекта памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь».

Заявки принимали четыре месяца. Максимальное количество заявок поступило из Красноярска, Москвы и Московской области, также заявились представители Санкт-Петербурга, Оренбурга, Иркутска, Братска, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Члены жюри - представители профессиональных творческих союзов, общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, специалисты в области изобразительного искусства, архитектуры и истории.

Рассматривать проекты будут с 20 октября по 10 декабря.

Жюри будет давать оценки по специальной рейтинговой системе. Эскизы должны быть оригинальными и пластически выразительными, образ героев авиатрассы – художественно интерпретированным. Памятник - сомаштабен и гармонично вписан в пространство – сквер на пересечении улиц Березина и Аэровокзальная.

Победители за первое место получат 100 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Учредитель конкурса – министерство культуры Красноярского края. Организатор конкурса – краевой Дом искусств.

Фото: domiskusstv24.ru