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На разработку памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь» заявили 22 эскизных проекта

Главная Общество
Красноярск
14:20 22 Октября 2021
общество, красноярск, памятник, конкурс
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В Красноярском крае завершён приём заявок на участие в открытом конкурсе по разработке эскизного проекта памятника героям авиатрассы «Аляска-Сибирь». 

Заявки принимали четыре месяца. Максимальное количество заявок поступило из Красноярска, Москвы и Московской области, также заявились представители Санкт-Петербурга, Оренбурга, Иркутска, Братска, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Члены жюри - представители профессиональных творческих союзов, общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, специалисты в области изобразительного искусства, архитектуры и истории. 

Рассматривать проекты будут с 20 октября по 10 декабря.  

Жюри будет давать оценки по специальной рейтинговой системе. Эскизы должны быть оригинальными и пластически выразительными, образ героев авиатрассы – художественно интерпретированным. Памятник - сомаштабен и гармонично вписан в пространство – сквер на пересечении улиц Березина и Аэровокзальная. 

Победители за первое место получат 100 тысяч рублей, за второе – 70 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей. 

Учредитель конкурса – министерство культуры Красноярского края. Организатор конкурса – краевой Дом искусств.

Фото: domiskusstv24.ru

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