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Губернатору Красноярского края вручили орден Александра Невского

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Красноярск
13:51 22 Октября 2021
красноярск, губернатор
Фотография © kremlin.ru
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Главе Красноярского края Александру Уссу вручили Орден Александра Невского. Церемония награждения прошла в Москве. Награду вручал вручил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. За что именно главу региона ещё не известно.

«Хочу поздравить главу региона со столь высокой наградой за особые личные заслуги. Должен сказать, что лучшая Универсиада в истории студенческих игр (а именно такую оценку нашим играм дал FISU) стала возможна благодаря личному участию Александра Викторовича»,— написал краевой министр транспорта Константин Димитров на своей странице в соцсети.

Орден Александра Невского вручают за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственной службы и за высокие личные достижения в различных отраслях. В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил такую же государственную награду бывшему главе Красноярского края Виктору Толоконскому.

 

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