В Манском районе в пожаре погибла супружеская пара

19 октября поздно вечером в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о том, что во время ликвидации пожара в дер. Новогеоргиевка Манского район в одном из домов обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления угарным газом.