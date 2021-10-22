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В Манском районе в пожаре погибла супружеская пара

Главная Общество
Красноярск
13:50 22 Октября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар, смерть
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19 октября поздно вечером в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили о том, что во время ликвидации пожара в дер. Новогеоргиевка Манского район в одном из домов обнаружены тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками отравления угарным газом. 

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с источниками огня при курении. По предварительным данным, супруги время от времени употребляли спиртное и курили в доме. 

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти погибших и причины возгорания назначены и проводятся судебные экспертизы.

Фото: krk.sledcom.ru

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