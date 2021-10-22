Главу Емельяновского района будут судить за превышение должностных полномочий и халатность

В 2019 году на основании муниципального контракта подрядчик построил общеобразовательную школу в пос. Зеледеево. Здание построено без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения, вопреки условиям контракта и проектной документации. Также нарушены требования при устройстве гидроизоляции, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Обвиняемая подписала акт приёма-передачи здания, произведена оплата контракта - 135 млн рублей, при этом техническая экспертиза объекта не проведена, положительное заключение приёмочной комиссии не получено.

Также с января 2018 года по октябрь 2020 года глава Емельяновского района не исполнила решения суда о возложении на муниципалитет обязанности по ремонту специализированного жилья 10 детям-сиротам. Несмотря на то, что жильё являлось непригодными для проживания, в 2020 году она предоставила его сиротам на условиях социального найма.

После временного отстранения женщины от исполнения должностных обязанностей в связи с расследованием уголовного дела, сироты были обеспечены пригодным для проживания жильём. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: vmo24.ru