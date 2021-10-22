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Главу Емельяновского района будут судить за превышение должностных полномочий и халатность

Главная Общество
Красноярск
13:35 22 Октября 2021
общество, происшествия, емельяново, глава, суд
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В 2019 году на основании муниципального контракта подрядчик построил общеобразовательную школу в пос. Зеледеево. Здание построено без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения, вопреки условиям контракта и проектной документации. Также нарушены требования при устройстве гидроизоляции, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. 

Обвиняемая подписала акт приёма-передачи здания, произведена оплата контракта - 135 млн рублей, при этом техническая экспертиза объекта не проведена, положительное заключение приёмочной комиссии не получено. 

Также с января 2018 года по октябрь 2020 года глава Емельяновского района не исполнила решения суда о возложении на муниципалитет обязанности по ремонту специализированного жилья 10 детям-сиротам. Несмотря на то, что жильё являлось непригодными для проживания, в 2020 году она предоставила его сиротам на условиях социального найма. 

После временного отстранения женщины от исполнения должностных обязанностей в связи с расследованием уголовного дела, сироты были обеспечены пригодным для проживания жильём. Уголовное дело направлено в суд. 

Фото: vmo24.ru

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