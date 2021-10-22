Норильск ждёт масштабная реновация

21 октября в Конгресс-холле СФУ на роуд-шоу строителям края представили планы большого обновления Норильска. Они рассчитан до 2035 года и затрагивает буквально всё — от сфер жилья и ЖКХ до технологической модернизации производств.

Во встрече приняли участие члены Правительства края, представители «Норникеля», администрации заполярного города, руководители предприятий строительной отрасли края. На развитие Норильска выделят больше 120 млрд рублей. Это средства из федерального и краевого бюджета, а также градообразующего предприятия.

«Работа по подготовке комплексного плана развития Норильска началась в 2020 году по инициативе Губернатора края Александра Усса. И уже до конца октября этого года документ поступит на подписание председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Ожидается, что в ноябре будет подписано соглашение о его реализации. Мы заинтересованы в том, чтобы реализация запланированных мероприятий состоялась в обозначенные сроки, поэтому заблаговременно обсуждаем их с представителями строительного комплекса регион», –прокомментировал заместитель председателя Правительства Красноярского края Николай Зуев.

Профессиональному сообществу представили возможные варианты участия в проектах, которые будут реализовываться в Норильске в ближайшее десятилетие. Это реновация жилого фонда, масштабная замена инженерных сетей, строительство и реконструкция социальных учреждений, благоустройство и многое другое. Потенциальным подрядчикам рассказали об особенностях работы в условиях Крайнего Севера и о соответствующих требованиях.

«Очень важно выбрать ответственных, надёжных партнёров для воплощения стоящих перед нами глобальных задач, которые бы добросовестно и в срок воплотили запланированные проекты. Рассчитываем найти таких подрядчиков среди красноярских строительных и промышленных организаций, которые имеют представление о работе в непростых климатических и логистических условиях севера. Ведь реализация масштабного плана развития Норильска подарит северной столице новый облик, ее жителям – комфорт, а участникам реновации – бесценный опыт и ведущее положение на рынке – отметил Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникель» по развитию активов.

По словам руководителя группы компаний «Готика» Андрея Тихонова, многие строительные организации заинтересованы в предложенных проектах:

«У нас есть предприятия, которые имеют опыт, могут и хотят работать в Норильске. Рынок Красноярска достаточно плотен, поэтому желание у подрядчиков есть. Если мы говорим про те ограничения, которые существуют — логистика, вахтовый метод работы, доставка стройматериалов, мы понимаем эти проблемы. Тем не менее не так страшен лев, как его малюют и многие горят желанием работать в Норильске».

Ситуация осложняется и тем, что на протяжении последних 30 лет в Норильске не велось жилищное строительство. Соответственно, там нет необходимой индустрии и рабочих рук для выполнения задач.

«Оптимальным было бы привлекать к реализации проектов на севере края наши региональные строительные ресурсы», – считает заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица.

А масштаб поставленных задач требует профессионального подхода и чёткого расчёта. В планах строительство школы на 1100 мест, детского сада на 270 мест и поликлиники мощностью 1000 посещений в смену; реконструкция детского сада на 236 мест; капитальный ремонт центра соцобслуживания. Также на севере предполагается возвести больше 80 новых жилых домов. 1860 семей получат выплаты на приобретение жилья в районах с благоприятными условиями.

Ждёт город и реформа ЖКХ: реконструкция и капремонт свыше 660 км сетей коллекторного хозяйства и более 250 км энергосетей, а также стабилизация грунтов под жилыми домами.