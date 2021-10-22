В Железнодорожном районе Красноярска на сутки отключат холодную воду

22 октября с 23:00 до 18:00 23 октября в квартирах жителей Железнодорожного района города не будет холодной воды. В это время подрядчик Красноярского водоканала подключит к водопроводу новостройки на ул. Бограда.

Жителям следующих домов рекомендуют запастись водой:​

Красная площадь, 1,3а,3б, 3,5,7;

ул. Братьев Абалаковых, 2;

пер. Школьный, 4;

ул. Бограда, 132, 138, 134;

ул. Деповская, 2, 7, 3, 34;

ул. 30-го Июля, 1г ;

ул. Ломоносова, 24;

ул. Маерчака, 2,3,4;

ул. Республики, 72в.

ул. Профсоюзов, 16,18,25,27,30,32,38,40,56, 17, 29;

ул. Ленина, 128,148,153,155,175а,177а, 149, 151, 150, 150к1, 158, 160, 165, 167, 168,170, 177;

пр. Мира, 105б,105д,107,107а,109,111,115а,117,124,128,130, 132,140,152/2, 158, 115а ст1,129,129к1,131,154;

ул. Робеспьера, 19,20,20а,23,25,29,30,32,37, 26,26а,32а;

ул. К. Маркса, 126,132,146,148,150,175,177, 128, 134,148а,158;

ул. Вокзальная, 12,14,19,25,33, 21,23;

ул. Копылова, 2а,2б;

Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе по телефону: 211-39-63.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид