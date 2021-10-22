В Ноябрьске заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

Как сообщается на сате СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В 2020 и 2021 году в Ноябрьске заведующая детским садом составила приказы. На их основании подчинённым выплачивались деньги за работы, которые не выполнялись. После выплаты средств за фиктивное расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, они по требованию заведующей передали ей выплаченные деньги (более 400 тысяч рублей). Суммой женщина распорядилась по своему усмотрению.