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В Ноябрьске заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

Главная Общество
Красноярск
13:01 22 Октября 2021
общество, происшествия, мошенничество, детсад, руководитель
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Как сообщается на сате СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

В 2020 и 2021 году в Ноябрьске заведующая детским садом составила приказы. На их основании подчинённым выплачивались деньги за работы, которые не выполнялись. После выплаты средств за фиктивное расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, они по требованию заведующей передали ей выплаченные деньги (более 400 тысяч рублей). Суммой женщина распорядилась по своему усмотрению.  

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости 

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