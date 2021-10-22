С 30 октября по 8 ноября в Омской области закроют школы и детские сады

Александр Бурков, губернатор Омской области заявил о нерабочих днях:

- По указу президента в Омской области, как и во всей стране, с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочие дни. Это необходимо для того, чтобы сократить количество контактов и снизить риски заражения на рабочих местах и в общественном транспорте. Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, необходимо сокращать количество сотрудников на рабочих местах.

Также будут закрыты школы и детские сады. Система здравоохранения и учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным по календарному плану.

В Омской области отменяются все мероприятия ко Дню народного единства.