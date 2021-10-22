24 октября
Красноярск
погода +6 °C
70.86
 
€ 82.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске впервые от коронавируса умер подросток

Главная Общество
Красноярск
12:45 22 Октября 2021
красноярск, подросток, гибель
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. У подростка было тяжёлое поражение лёгких. Он скончался в инфекционном отделении на улице Тельмана.

По словам депутата, в это отделение каждый день привозят до 50 детей. Из 80 развёрнутых здесь коек, 56 уже заняты. Сейчас в отделении лежит 4-месячный малыш.

Напомним, за сутки от коронавируса погиб 21 человек. Всего же с начала пандемии — 6 299. 

Подтверждённых диагнозов на 21 октября — 541. С начала пандемии — 125 088. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %. 

Всего вылечили 110 563 (+ 410 человек за сутки). 

Под медицинским наблюдением находятся 36 430 жителей Красноярского края (+3 671 за сутки), снято с медицинского учёта 2 868 человек. 

3 868 576 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 028 за последние сутки).

Фото: © Алексей Сухоруков РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске начались работы по строительству новой дорожной развязки в районе Николаевского моста

В Красноярске начались работы по строительству новой дорожной развязки в районе Николаевского моста

23 Октября 2021 г.
В зону строительства попадает 63 земельных участка и 102 жилых объекта
Новости Красноярска: Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

Пожар в здании правительства Красноярского края ликвидирован

23 Октября 2021 г.
Пострадавших нет
Новости Красноярска: "Помянем кинотеатры": красноярцы продолжают критиковать заведения, где вводят QR-коды

"Помянем кинотеатры": красноярцы продолжают критиковать заведения, где вводят QR-коды

23 Октября 2021 г.
На этот раз под раздачу попал "Киномакс" в ТРЦ "Планета"
Новости Красноярска: Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков погасил задолженность на 75 млн рублей

23 Октября 2021 г.
Из них 60 млн рублей - налоги, а свыше 15 млн рублей - пени и штрафы
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога обратилась к участникам рынка углеперевозок с призывом увеличить отгрузку твердого топлива в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики

Красноярская железная дорога обратилась к участникам рынка углеперевозок с призывом увеличить отгрузку твердого топлива в адрес предприятий ЖКХ и теплоэнергетики

23 Октября 2021 г.
Это позволит обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона
Новости Красноярска: В Кемеровской области осудили группу вымогателей

В Кемеровской области осудили группу вымогателей

22 Октября 2021 г.
Преступники выдавали себя за подростков
Новости компаний
21/10
В Красноярске погасили котлы еще одной кочегарки
21/10
Теперь жить в собственном частном доме и любоваться красотой Енисея просто
21/10
Университет Решетнёва приглашает абитуриентов и их родителей на мероприятия Дня открытых дверей
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разыскивают насильника

В Красноярске разыскивают насильника

22 Октября 2021 г.
Конфиденциальность гарантирована
Новости Красноярска: 12 должностных лиц администрации Свердловского района предоставили ложные справки о доходах

12 должностных лиц администрации Свердловского района предоставили ложные справки о доходах

19 Октября 2021 г.
Они привлечены к дисциплинарной ответственности
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается сильный ветер

В Красноярске ожидается сильный ветер

22 Октября 2021 г.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru