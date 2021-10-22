В Красноярске впервые от коронавируса умер подросток

В Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев. У подростка было тяжёлое поражение лёгких. Он скончался в инфекционном отделении на улице Тельмана.

По словам депутата, в это отделение каждый день привозят до 50 детей. Из 80 развёрнутых здесь коек, 56 уже заняты. Сейчас в отделении лежит 4-месячный малыш.

Напомним, за сутки от коронавируса погиб 21 человек. Всего же с начала пандемии — 6 299.

Подтверждённых диагнозов на 21 октября — 541. С начала пандемии — 125 088. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 110 563 (+ 410 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 36 430 жителей Красноярского края (+3 671 за сутки), снято с медицинского учёта 2 868 человек.