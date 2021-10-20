В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

Среднесибирский УГМС сообщает, что с 16 часов 20 октября до 19 часов 22 октября в Минусинске объявляется режим НМУ первой степени опасности.
Напомним, что Красноярск «чёрное небо» накрыло 18 октября. В последний раз режим НМУ объявляли в августе. Причиной был дым от якутских пожаров.
«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах. Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию и при планировании мероприятий в период НМУ», — говорится в сообщении Роспотребнадзоре.