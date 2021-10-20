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В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

Главная Общество
Красноярск
17:00 20 Октября 2021
общество, происшествия, красноярск, ребенок, дтп, травма
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Как сообщается на сайте ГУ МВД Росси по Красноярскому краю, 19 октября на ул. Тотмина водитель автомобиля Nissan X-Trail резко затормозил для того, чтобы не столкнуться с машиной, которая создала аварийную ситуацию. Травмы получил 7-летний ребёнок на переднем сиденье. Как рассказал отец ребёнка, мальчик находился в детском удерживающем устройстве и был пристёгнут, но полученные травмы говорят об обратном. 

В отношении мужчины составили административный материал за нарушение правил перевозки детей. Штраф - 3 тысячи рублей. Стало известно, что в этом году мужчина уже привлекался к ответственности за такое же нарушение. 

Автоинспекторы напоминают, что, если детское удерживающее устройство не используется, могут произойти печальные последствия в виде серьёзных травм. 

Фото: 24.мвд.рф

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