Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

Котельная находилась на ул. Диксона, 1. Это уже 15-я малоэффективная котельная, закрытая в Красноярске в рамках национального проекта “Экология”.

Когда-то в далёком 1969 году эту котельную построила трикотажная фабрика. Кочегарка тогда обогревала производственные помещения и четыре ведомственных барака для рабочих. Под открытым небом был расположен топливный склад, пыль разлеталась на сотни метров.

В 90-е годы фабрика закрылась, а в 2000-х годах к котельной подключили детский сад и школу.

- В этом году по новой схеме теплоснабжения, 30 зданий, в том числе три школы, два детских сада, две поликлиники и медицинский центр будут получать от Красноярской ТЭЦ-3 СГК тепло и горячую воду не только в отопительный сезон, а весь год, - рассказал главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Красноярске Дмитрий Иванов.