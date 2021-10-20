Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

Котельная находилась на ул. Диксона, 1. Это уже 15-я малоэффективная котельная, закрытая в Красноярске в рамках национального проекта “Экология”.
Когда-то в далёком 1969 году эту котельную построила трикотажная фабрика. Кочегарка тогда обогревала производственные помещения и четыре ведомственных барака для рабочих. Под открытым небом был расположен топливный склад, пыль разлеталась на сотни метров.
Выбросы (бенз(а)пирен, диоксид и оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, углерод, неорганическая пыль) оседали в Центральном и Советском районах.
В 90-е годы фабрика закрылась, а в 2000-х годах к котельной подключили детский сад и школу.
- В этом году по новой схеме теплоснабжения, 30 зданий, в том числе три школы, два детских сада, две поликлиники и медицинский центр будут получать от Красноярской ТЭЦ-3 СГК тепло и горячую воду не только в отопительный сезон, а весь год, - рассказал главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Красноярске Дмитрий Иванов.
- Выбросы от этой котельной составляли 30 тонн в год. Для района – это весомая нагрузка на атмосферный воздух. Переподключение котельной к центральным теплосетям – важный шаг к улучшению экологии Красноярска, - отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.
Напомним, что всего до 2024 года в Красноярске будет замещено 60 таких объектов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Фото: СГК