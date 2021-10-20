Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

Футбольный комментатор Георгий Черданцев, прилетевший в Красноярск с лекцией, остался доволен городом, о чём и написал в своём инстаграме.

«Я бывал во многих больших русских городах, но вот в Красноярске до сих пор не приходилось. И вот, наконец, добрался. Природа, конечно, потрясающая. И спортивная инфраструктура. Тут, конечно, спасибо Универсиаде: вышел в здание аэропорта, не понял, в Сибири я или где: аэропорт новый, просто шикарный», – пишет Черданцев.

Также комментатор пожелал футбольному «Енисею» выхода в высший футбольный дивизион.

Для спорта и футбола в городе столько всего, что не во всяком более проходящем для футбола по климату регионе можно найти. ФК «Енисею» хочется пожелать удачи и возвращения в РПЛ. Если в клубе всё пойдёт по плану, через пару сезонов РПЛ может получить хороший, интересно играющий, а главное - финансово стабильный клуб. Причём со своими воспитанниками — сибиряками в составе».

Во время встречи с Георгием Черданцевым директор ФК «Енисей» Алексей Ивахов подарил ему фирменную футболку.