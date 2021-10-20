На красноярцев начали подавать в суд за долги по вывозу мусора. Левобережный оператор по обращению с ТКО запускает процедуру взыскания долгов со злостных неплательщиков. Как пояснили в «Красноярской рециклинговой компании», большинство потребителей ответственно относятся к своим обязанностям по оплате услуги за вывоз ТКО, но есть и такие, кто ни разу не платил за вывоз мусора с начала реформы, а это без малого три года.

«За это время суммы накопились вполне приличные – десятки и сотни тысяч рублей. А если рассматривать в совокупности по населенным пунктам - кое-где доходит и до миллионных долгов», – рассказали специалисты «КРК». – При этом мы, со своей стороны, выполняем все взятые на себя обязательства и услугу оказываем в полном объеме».

Среди должников как физические, так и юридические лица. Во время пандемии регоператор шел на уступки, предлагал рассрочку по выплате долга, которой воспользовались многие неплательщики. Со злостными же должниками вопросы, связанные с взысканием долгов за обращение с ТКО, теперь будут решаться только в судебном порядке. После решения суда, должник не только обязан будет оплатить всю сумму, но и пени вместе с судебными расходами.

При этом если должник не рассчитывается с региональным оператором добровольно до суда или после вынесения судебного решения, то по решению суда взыскивать средства будут судебные приставы. В этом случае банковские счета должников арестовываются, при недостатке средств счета и карты блокируются.

Узнать сумму задолженности можно через личный кабинет на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» или по телефону горячей линии «Красноярской рециклинговой компании»: 8 800 700 24 57.