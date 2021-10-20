В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

Для декриминализации лесной отрасли и предотвращения незаконных рубок в Красноярском крае создана многоуровневая система круглогодичного контроля за использованием лесов. Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек, где проводились вырубки. Инспекторами лесного надзора и сотрудниками лесничеств Красноярского края было проверено свыше 33 тысяч лесных участков, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Обеспечить контроль за тем, что происходит на лесосеках, поручил губернатор Александр Усс. За счёт краевого бюджета штат лесной охраны усилили 100 новыми инспекторами, то есть теперь их – 292. Было приобретено более 30 единиц высокопроходимой спецтехники. Теперь стало возможным добраться до отдалённых труднодоступных территорий. Там, кстати, чаще всего фиксируют нарушения.