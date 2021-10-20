В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

Для декриминализации лесной отрасли и предотвращения незаконных рубок в Красноярском крае создана многоуровневая система круглогодичного контроля за использованием лесов. Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек, где проводились вырубки. Инспекторами лесного надзора и сотрудниками лесничеств Красноярского края было проверено свыше 33 тысяч лесных участков, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
Обеспечить контроль за тем, что происходит на лесосеках, поручил губернатор Александр Усс. За счёт краевого бюджета штат лесной охраны усилили 100 новыми инспекторами, то есть теперь их – 292. Было приобретено более 30 единиц высокопроходимой спецтехники. Теперь стало возможным добраться до отдалённых труднодоступных территорий. Там, кстати, чаще всего фиксируют нарушения.
Контролировать лесосеки помогают беспилотные летательные аппараты и беспрерывный космомониторинг. Ситуацию контролируют во время авиарейдов. Вся информация о лесонарушениях, в перспективе, будет собираться в региональной диспетчерской службе лесного хозяйства.
- К 2024 году мы должны соблюсти 100 % баланс вырубки лесов к их воспроизводству. Эту задачу планомерно выполняем. Арендаторы должны сохранять подрост, а после лесозаготовок очищать лесосеки. Чтобы быть в курсе, что происходит на лесосеках и предотвращать незаконные рубки, применяется система непрерывного контроля за использованием лесов. Серьёзность намерений наведения порядка в лесной отрасли подтверждается фактом 100 % приёмки лесосек в этом году, - отметил министр лесного хозяйства края Алексей Панов.
Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости