Свыше миллиона рублей в месяц тратится на содержание агрессивных собак

Сейчас на пожизненном содержании находятся 260 агрессивных собак. Для одной собаки предусмотрено в сутки 126 рублей. Они живут в вольерах, питаются сухим кормом, за ними ухаживают и выводят на прогулки.

Этим безнадзорным собакам ветеринарами был поставлен диагноз – проявление немотивированной агрессивности. Животные содержатся в приютах подрядчиков. Они будут содержаться за счёт бюджета города всю жизнь, так как по закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать.

С начала года было отловлено 1 944 собаки. Их доставили в пункты передержки, ветеринары обследовали их и принимали решение, агрессивны ли они. Если животное не агрессивно и у него нет опасных диагнозов, то его стерилизуют, лечат, если необходимо, ставят прививку от бешенства и с биркой на ухе выпускают туда, где отловили. Стерилизация способствует постепенному уменьшению собак на улицах, сообщается на сайте администрации города Краснорска.

Работа по отлову транспортировки, ветеринарному обслуживанию и т.д. продолжается двумя подрядчиками (зоозащитники из организации «Бездомный пёс» и ООО «Сибирь») по муниципальным контрактам.

С улицы могут забрать любую взрослую собаку. Щенков передают волонтёрам-добровольцам. Если жалобы поступают на собаку с биркой, такую заявку тоже отрабатывают, но повторно отловить её можно только, если она проявляет немотивированную агрессивность. Такую собаку повторно привезут в пункт передержки и покажут ветеринару. Если диагноз подтвердится, пса оставят в приюте.