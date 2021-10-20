20 октября
Красноярск
71.06
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Свыше миллиона рублей в месяц тратится на содержание агрессивных собак

Главная Общество
Красноярск
15:20 20 Октября 2021
общество, красноярск, бездомные, животные
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Сейчас на пожизненном содержании находятся 260 агрессивных собак. Для одной собаки предусмотрено в сутки 126 рублей. Они живут в вольерах, питаются сухим кормом, за ними ухаживают и выводят на прогулки. 

Этим безнадзорным собакам ветеринарами был поставлен диагноз – проявление немотивированной агрессивности. Животные содержатся в приютах подрядчиков. Они будут содержаться за счёт бюджета города всю жизнь, так как по закону агрессивных животных нельзя передавать в добрые руки и выпускать. 

С начала года было отловлено 1 944 собаки. Их доставили в пункты передержки, ветеринары обследовали их и принимали решение, агрессивны ли они. Если животное не агрессивно и у него нет опасных диагнозов, то его стерилизуют, лечат, если необходимо, ставят прививку от бешенства и с биркой на ухе выпускают туда, где отловили. Стерилизация способствует постепенному уменьшению собак на улицах, сообщается на сайте администрации города Краснорска.

Работа по отлову транспортировки, ветеринарному обслуживанию и т.д. продолжается двумя подрядчиками (зоозащитники из организации «Бездомный пёс» и ООО «Сибирь») по муниципальным контрактам. 

С улицы могут забрать любую взрослую собаку. Щенков передают волонтёрам-добровольцам. Если жалобы поступают на собаку с биркой, такую заявку тоже отрабатывают, но повторно отловить её можно только, если она проявляет немотивированную агрессивность. Такую собаку повторно привезут в пункт передержки и покажут ветеринару. Если диагноз подтвердится, пса оставят в приюте.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

20 Октября 2021 г.
НМУ продлятся до 22 октября
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

20 Октября 2021 г.
Мальчик травмирован из-за нарушений правил перевозки детей
Новости Красноярска: Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

20 Октября 2021 г.
До 2024 года в Красноярске будет замещено 60 таких объектов
Новости Красноярска: Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

20 Октября 2021 г.
и восхитился Красноярском
Новости Красноярска: В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

20 Октября 2021 г.
Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек

На красноярцев начали подавать в суд за долги по вывозу мусора

20 Октября 2021 г.
Левобережный оператор взыскивает долги
Новости компаний
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Подписаны приказы об отстреле 15 бурых медведей в Красноярском крае

Подписаны приказы об отстреле 15 бурых медведей в Красноярском крае

19 Октября 2021 г.
Причина отстрела: угроза нанесения ущерба здоровью людей
Новости Красноярска: Россия взбирается на пик пандемии

Россия взбирается на пик пандемии

16 Октября 2021 г.
Зафиксированы рекорды числа случаев заражения и смертности
Новости Красноярска: Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

Суд оштрафовал мебельную компанию «ХОММА» за применение опасных химических веществ

15 Октября 2021 г.
Эти вещества могут вызвать онкологию и даже привести к мутации органов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru