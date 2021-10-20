СК разбирается в смерти детдомовца, погибшего после падения на улице Красноярска

Как сообщается на сайте ГСУ СК России по Красноярскому краю, 15 октября в правоохранительные органы сообщили о смерти 16-летнего подростка по проспекту им. газ. Красноярский рабочий. Признаков криминального характера смерти не обнаружено.

Как стало известно, подросток проживал в КГКУ «Лесосибирский детский дом». Вечером 15 октября он с другом приехал в Красноярск. На улице подросток запнулся о бордюр и упал, после чего умер.