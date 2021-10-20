В Ачинске осудили мужчину, по вине которого в выгребной яме погиб человек

Житель Ачинска отправится в колонию на 3,5 года за гибель друга в выгребной яме, сообщается на сайте краевого суда.

Преступление было совершено в октябре 2020 года. Ачинец пил в компании знакомых, когда к ним присоединился мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. В тот раз его признали невменяемым.

Узнав о его злодеянии, злоумышленник решил унизить собутыльника. Вначале он отправил невменяемого мужчину копать себе могилу. Это не подействовало, поэтому нетрезвый агрессор заставил знакомого залезть в выгребную яму и оставил его там. Тот не смог самостоятельно выбраться и утонул.

На этом подсудимый не остановился и в тот же день злоумышленник жестоко избил другого знакомого, который попал из-за этого в реанимацию.

Мужчине предъявили обвинения в убийстве и умышленном причинении опасного для жизни тяжкого вреда здоровья, но позже изменили первую статью на более мягкую – причинение смерти по неосторожности. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости