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Сергей Ерёмин распорядился по максимуму использовать для уборки летнюю технику

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Красноярск
14:25 20 Октября 2021
красноярск, уборка
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Несмотря на то что с 16 октября у красноярских дорожников начался зимний сезон, улицы города продолжают убираться летней техникой. Причина тому – тёплая погода. В администрации приняли решение наводить порядок при помощи  дорожных пылесосов и подметальных машин.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что следует придерживаться этого важного экологического направления. И пока погода позволяет, применять технику по максимуму.

«Пусть это будет „парад пылесосов“. Всё, что есть — в город, и не только на главные, но и на второстепенные улицы!», — сказал градоначальник.

Каждую смену в город выходят порядка 25-30 единиц подметальной и вакуумной техники. Дорожники моют разделительные блоки, криволинейный брус, декоративные и шумоизоляционные экраны.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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