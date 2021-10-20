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С территории Кузнецовского плато убрали незаконную свалку

Главная Общество
Красноярск
14:00 20 Октября 2021
общество, мусор, уборка, красноярск
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Незаконную свалку мусора ликвидировали в районе СНТ «Мечта-2» на Кузнецовском плато ликвидировали.

Как сообщается на сайте администрации Красноярска, в рамках проведения мероприятия была очищена территория от отходов, а также выполнена планировка грунта. Чтобы в дальнейшем ограничить въезд транспорта на территорию,  по всему периметру вырыли траншеи и установили бетонные блоки.

«Всего в этом году с Кузнецовского плато вывезено более 7 000 кубометров отходов, - отмечают в администрации города. – Выполняла работы подрядная организацияй ООО «Бакмэн»»

  Специалисты администрации Кировского района вместе с представителями правоохранительных органов регулярно проводят на территории плато профилактические рейды. Кроме этого, администрация района ведет разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями, предприятиями, организациями и, конечно, жителями о соблюдении порядка сбора, вывоза и утилизации отходов.

О незаконных свалках можно сообщать в отдел муниципальной собственности администрации Кировского района позвонив по телефонам: 222-37-04 или 222-37-91.

Фото: admkrsk.ru

 

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