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Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

Главная Общество
Красноярск
13:45 20 Октября 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
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В течение последних трех месяцев основное внимание службы городовых было сосредоточено на состоянии благоустройства на въездах в город. Специалисты осматривали различные объекты, взаимодействовали с их владельцами по устранению выявленных замечаний. 

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

На сегодняшний день в порядок приведено 35 объектов, а 15 находятся в стадии устранения нарушений. В основном это нарушения архитектурно-художественного регламента, в частности размещение разноформатных баннеров на временных сооружениях, заборах и капитальных зданиях.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

Много замечаний было и к ограждению объектов. Так, на въезде в город со стороны Октябрьского района на ул. Острожной была нарушена целостность ограждения, у двух организаций отсутствовал забор. Собственники исправили ситуацию. Владелец предприятия на ул. Калинина, занимающийся производством металлочерепицы, покрасил забор и сторожку. На ул. Пограничников забор полностью заменили, теперь вместо профлиста установлено капитальное ограждение из блоков.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

Часть участков на ул. Калинина и ул. Свердловской были захламлены бетонитом и использованными стройматериалами. На данный момент предприниматели мусор убрали.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

В Ленинском районе собственники покрасили несколько павильонов и сняли с них информационные конструкции, не соответствующие требованиям.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

На ул. Свердловская, Семафорная, Судостроительная в Свердловском районе и пр. им. газ. «Красноярский рабочий» в Ленинском районе предприниматели закрасили граффити.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

В Советском и Ленинском районах убрали штендеры и другие выносные неприглядные конструкции.

Въезды в Красноярск очистили от рекламных баннеров

 
«Первое впечатление нельзя произвести дважды, поэтому очень важно, чтобы при въезде в город наши гости видели аккуратные вывески, чистые заборы, а не строительные материалы, технику и другую продукцию организаций, расположившихся на больших участках при въезде в город. Чтобы избежать визуального шума, мы совместно с собственниками объектов приводим территории в порядок с точки зрения правил благоустройства и архитектурно-художественного регламента», – отметил руководитель службы городовых Андрей Бяков.

Напомним, для тех, кто не устраняет нарушения, предусмотрена административная ответственность: штрафы для индивидуальных предпринимателей – до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 100 тысяч.

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