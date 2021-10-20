Искусанной собакой девочке из Эвенкийского района выплатят компенсацию

Компенсацию морального вреда маленькой девочки, на которую напала собака, потребовала прокуратура Эвенкийского района.

Напомним, ребенок получил травмы 21 августа этого года. На улице в селе. Байки на несовершеннолетнюю девочку напала собака. Животное сбило ребенка с ног и несколько раз укусило.

"После происшедшего девочка прошла лечение и до сих пор испытывает страх перед животными, - говорится в сообщении ведомства. С целью взыскания с хозяина собаки компенсации морального вреда прокуратура направила в суд исковое заявление".

Отмечается, что в настоящее время заявление находится на рассмотрении.