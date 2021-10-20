В 2022 году в микрорайоне «Яблони» появится новый сквер

К благоустройству сквера в микрорайоне «Яблони» приступят в Красноярске в следующем году. Как сообщается на сайте правительства региона, преображение общественного пространства стало возможным в рамках проектов инициативного бюджетирования.

Главной идеей проекта сквера стало создание места для комфортного отдыха горожан, поясняют авторы концепции благоустройства, которые, выслушав пожелания жителей, сделали акцент на природной составляющей. В новом сквере должны высадить деревья и облагородить ландшафт. Здесь будут предусмотрены как спортивные дорожки и игровые элементы, так и места для тихого отдыха и прогулочные аллеи.

" Проект сквера архитекторы презентовали жителям в августе, а затем доработали его с учётом пожеланий горожан и представили на конкурс инициативного бюджетирования, - говорится в сообщении. - Проект вошёл в число победителей и будет реализован уже в 2022 году".

Отмечается, что бюджетное финансирование составит 10 млн рублей,. Ещё 8 млн рублей составят средства инициативной группы, которая получит поддержку от компании «РУСАЛ».

Напомним, на месте, где будет обустроен сквер, когда-то планировалось возвести многоэтажные дома, а затем подземную парковку. Права на эту территории администрации пришлось оспаривать в суде. В марте этого года было вынесено решение о возвращении участка городу. Правда, еще долгое время застройщик не мог привести территорию в первоначальное состояние и засыпать котлован, но к концу лета это было сделано.

Фото: admkrsk.ru