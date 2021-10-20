«Российское Авторское Общество» подало в суд на ТВК за песни в эфире

«Российское Авторское Общество» планирует в судебном порядке взыскать с ТВК 180 тысяч рублей за трансляцию песен, на которые у ответчика не было прав.

Об этом сообщают "ДЕЛА" со ссылкой на информацию арбитражного суда. П оводом для спора стали музыкальные композиции «The Vision» и «Born Undercover» от X-Ray Dog, «This Is A Warning» от Raphael Lake & Aaron Levy, «Hold Tight» от Henry Pasley, «Piece of Me» от Jim Daves, «Die Young» от Mujice, «Unbelievable» от Needshes, и «Тихий огонек» от Високосный год.

В исковом заявлении истец указывает, что в период с 30 сентября по 1 октября текущего года эти песни были транслированы на телеканале «ТВК-Город», при этом лицензионных договоров с РАО на использование композиций у компании нет. На основании этого «Российское Авторское Общество» считает, что авторские права были нарушены, а ТВК, соответственно, должна выплатить компенсацию.

На сайте суда сообщается, что иск еще не принят к производству. Решение будет принято в течение пяти дней.

Фото: exs24.ru