20 октября
Красноярск
71.06
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске найден мертвым пропавший детдомовец из Лесосибирска

Главная Общество
Красноярск
12:25 20 Октября 2021
красноярск, подросток, смерть
версия для печати Ico_print

Пропавшего Лесосибирского детдомовца нашли мёртвым в Красноярске. Мальчик пропал вечером 15 октября.

Как сообщает телеграм-канала Kras Mash, 16-летний мальчик мог заранее спланировать побег. Вначале он с другом спрятался в Лесосибирске, а позднее они перебрались на попутках в Красноярск, где детдомовец споткнулся на улице, упал, ударился виском и мгновенно скончался.

В настоящее время по факту его гибели проводится проверка, но уже известно, что криминала в случившемся нет. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза, сообщает краевой СК.

Фото: t.me/kras_mash

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

20 Октября 2021 г.
НМУ продлятся до 22 октября
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

20 Октября 2021 г.
Мальчик травмирован из-за нарушений правил перевозки детей
Новости Красноярска: Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

20 Октября 2021 г.
До 2024 года в Красноярске будет замещено 60 таких объектов
Новости Красноярска: Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

20 Октября 2021 г.
и восхитился Красноярском
Новости Красноярска: В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

20 Октября 2021 г.
Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек

На красноярцев начали подавать в суд за долги по вывозу мусора

20 Октября 2021 г.
Левобережный оператор взыскивает долги
Новости компаний
20/10
Организация свидания: особенности цветочного подарка
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 45 педагогов удостоены звания «Заслуженный педагог Красноярского края»

45 педагогов удостоены звания «Заслуженный педагог Красноярского края»

15 Октября 2021 г.
С 1998 года звание присвоено более тысячи работникам образования
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Новости Красноярска: Подписаны приказы об отстреле 15 бурых медведей в Красноярском крае

Подписаны приказы об отстреле 15 бурых медведей в Красноярском крае

19 Октября 2021 г.
Причина отстрела: угроза нанесения ущерба здоровью людей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru