В Красноярске найден мертвым пропавший детдомовец из Лесосибирска

Пропавшего Лесосибирского детдомовца нашли мёртвым в Красноярске. Мальчик пропал вечером 15 октября.

Как сообщает телеграм-канала Kras Mash, 16-летний мальчик мог заранее спланировать побег. Вначале он с другом спрятался в Лесосибирске, а позднее они перебрались на попутках в Красноярск, где детдомовец споткнулся на улице, упал, ударился виском и мгновенно скончался.

В настоящее время по факту его гибели проводится проверка, но уже известно, что криминала в случившемся нет. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза, сообщает краевой СК.

Фото: t.me/kras_mash