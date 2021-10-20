20 октября
Красноярск
71.06
 
€ 82.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Организация свидания: особенности цветочного подарка

Главная Общество
Красноярск
11:13 20 Октября 2021
цветы, праздник, сервис, услуги, подарки
версия для печати Ico_print

Создать план свидания задача не из легких. Трудности возникают с двумя пунктами: как сделать вечер незабываемым, а также где провести встречу. Создать яркий день возлюбленным пользователи могут с помощь цветов. Подарок в начале или в конце встречи – это признание в теплых чувствах. На запрос «заказать цветы Томск» в одной из первых строчек вылезает ссылка на сайт Flowwow. Это сервис, занимающийся доставкой на любые случаи в жизни, в том числе:

  • дни рождения;
  • корпоративы;
  • государственные праздники;
  • юбилеи;
  • свидания;
  • торжества;
  • свадьбы;
  • знаменательные даты.

Преимущества букета как подарка на свидание

Покупка цветов в салоне перед свиданием – это удачная идея, только если оно проходит в помещении. Во время прогулки цветы портятся и увядают. В особенности это становится проблемой в конце осени и зимой. Холодный ветер охлаждает цветы во время прогулки, а по возвращению домой бутоны подвергаются резкому перепаду температур. Из-за этого подарок портится быстрее, чем ожидалось. Чтобы не допустить такого стоит заказать доставку цветов к середине или концу свидания. Девушке не придется носить с собой дополнительный груз, а также рисковать подарком.

Места для проведения свидания

Благодаря цветочному сервису Flowwow задачу с подарком решить проще. Остается только составить план свидания. Вариантов для приятного времяпровождения множество:

  • Посиделки в кофейне за чашкой кофе и сладостями.
  • Посещение ресторана или кафе.
  • Поход в музеи, галереи и на выставки города.
  • Отдых в осеннем парке со стаканом чая на вынос, либо в термосе.
  • Прогулки по вечерним улицам Томска

Букет как универсальный подарок для любимого человека

Выбор зависит напрямую от запросов возлюбленных. Иногда у партнера нет желания гулять в холодную погоду, в этом случае логичнее повести пару перекусить в уютное место. Цветочная композиция станет универсальным подарком в каждом из перечисленных случаев. Заказать букет пользователи могут как на любую выбранную улицу города, так и в кафе или ресторан. Во втором случае можно попросить стакан с водой или вазу, чтобы сохранить свежесть цветов на долгое время. Такое романтичное свидание сохранится в памяти и поможет сблизиться с возлюбленным человеком.

Оформить доставку пользователи могут онлайн на сайте flowwow.com. Для этого необходимо авторизоваться через личный кабинет. Создать аккаунт легко с помощью номера телефона. 

Фото: Flowwow
На правах рекламы

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

В Минусинске объявили режим «чёрного неба»

20 Октября 2021 г.
НМУ продлятся до 22 октября
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

В Красноярске в ДТП пострадал 7-ми летний ребёнок

20 Октября 2021 г.
Мальчик травмирован из-за нарушений правил перевозки детей
Новости Красноярска: Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

Ещё одну малоэффективную котельную закрыли в Красноярске

20 Октября 2021 г.
До 2024 года в Красноярске будет замещено 60 таких объектов
Новости Красноярска: Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

Георгий Черданцев пожелал футбольному «Енисею» выйти в высший дивизион

20 Октября 2021 г.
и восхитился Красноярском
Новости Красноярска: В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

В красноярском крае инспекторы лесного надзора мониторят лесосеки с помощью современных технологий

20 Октября 2021 г.
Впервые за 13 лет в регионе организована 100 % приёмка лесосек

На красноярцев начали подавать в суд за долги по вывозу мусора

20 Октября 2021 г.
Левобережный оператор взыскивает долги
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

В Омске состоится заседание оперштаба, где решат внедрение QR-кодов

18 Октября 2021 г.
Вчера был зафиксирован рекорд с самого начала пандемии — 397 новых пациентов
Новости Красноярска: «Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

«Енисей» уступил в матче за Суперкубок по хоккею с мячом

16 Октября 2021 г.
Красноярцы проиграли московскому «Динамо»
Новости Красноярска: Россия взбирается на пик пандемии

Россия взбирается на пик пандемии

16 Октября 2021 г.
Зафиксированы рекорды числа случаев заражения и смертности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru