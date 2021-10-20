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За III квартал 2021 года санитарная авиация помогла 1 159 жителям отдалённых районов Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:45 20 Октября 2021
общество, в красноярском крае, медицина
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1 159 жителей было эвакуировано воздушным транспортом санитарной авиации из отдаленных районов Красноярского края за III квартал 2021 года. Среди них   - 173 ребёнка до 18 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

«Помимо этого, 114 пациентов эвакуировано наземным транспортом и два – водным, - уточняется в сообщении. - Без транспортировки в региональные центры специалистами краевых медучреждений медпомощь по месту проживания была оказана 208 пациентам».  

Всего за III квартал текущего года для оказания медицинской помощи было выполнено 742 вылета авиационной техники, воздушные суда провели в воздухе суммарно 2 497 часов.

В вылетах участвовали воздушные суда отечественного и иностранного производства, были задействованы два вертолёта модификации МИ-8 МТВ. Последние оборудованы медицинскими модулями для оказания полного спектра реанимационной помощи на борту воздушного судна.

За III квартал 2021 года санитарная авиация помогла 1 159 жителям отдалённых районов Красноярского края

Напомним, отделение санитарной авиации действует на базе Красноярской краевой клинической больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и является вторым в стране по количеству воздушных судов, выполняемых санитарных рейсов и числу эвакуируемых граждан. 

За III квартал 2021 года санитарная авиация помогла 1 159 жителям отдалённых районов Красноярского края

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края

 

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