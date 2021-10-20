В заповеднике на юге Красноярского края засняли игры котят снежного барса

В Саяно-Шушенского заповеднике засняли игрища котят снежного барса. Напомним, что матриарха семейства привезли из Таджикистана в 2019 году.

«В настоящее время котята ещё продолжают ходить с матерью. Однако самка не всегда попадает в кадры с молодыми ирбисами. Снежные барсы ходят с матерью примерно до полуторалетнего возраста, поэтому совсем скоро подросшие котята начнут самостоятельную жизнь», — рассказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев.

Один из котят – самец, вторая – самочка. По размеру они мало чем отличаются от матери, но по-прежнему они очень игривы. Учёные установили несколько фотоловушек на территории. Благодаря этому, удаётся наблюдать, как котята познают мир и играют. К примеру, активно тренируются лазать по деревьям», – отметили в заповеднике.

Напомним, в рамках программы «Снежный барс — живой символ Западного Саяна» в 2018-2019 гг. в Саяно-Шушенский заповедник привезли две особи снежного барса — самца и самку из Таджикистана. Ирбисы – скрытные животные, образ жизни которых ещё малоизучен. Вид находится под угрозой исчезновения и внесены в Красные книги.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник