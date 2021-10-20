В нескольких районах Красноярского края ловили браконьеров

Масштабные рейды по пресечению браконьерства прошли в нескольких районах Красноярского края. Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования региона, под контроль оперативных групп попали охотугодия в Уярском, Краснотуранском, Партизанском, Минусинском, Курагинском, Манском, Каратузском и Идринском районах. Выявляли нарушителей закона инспекторы охотнадзора Минэкологии края и сотрудники правоохранительных органов.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 20 нарушений правил охоты, среди них и отсутствие охотничьего билета, а также разрешения на охоту или перемещение на автомобиле с расчехленных оружием.

В Уярском районе выявлено одно из грубых нарушений правил охоты, там выявлен факт незаконной добычи трёх особей сибирских косуль. В отношении браконьера уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб нанесенный объектам животного мира.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Минэкологии края Павел Борзых призвал охотников соблюдать требования закона, отметив, что подобные рейды на территории региона проходят регулярно.

- Учитывая, что в Красноярском крае открыт осенне-зимний сезон охоты на косулю в закреплённых угодьях оперативные группы патрулируют леса в усиленном режиме, - пояснил Павел Борзых. - Под особым контролем охотугодья и основные транспортные пути. Призываю охотников не нарушать установленные правила охоты и проявить сознательность.

Также во время рейдов были выявлены и пресечены нарушения и в других сферах. К примеру, было изъято 15 единиц оружия и установлены факты незаконного лова рыбы, нахождения за рулем в состоянии опьянения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону