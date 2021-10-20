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Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае началась раньше, чем прогнозировали

Главная Общество
Красноярск
11:25 20 Октября 2021
красноярск, эпидемия
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Главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин рассказал, что пик четвертой волны коронавируса наступил раньше ожидаемого срока. 

Специалисты предполагали, что пик заболеваемости будет в середине-конце ноября, но по новым данным максимума числа госпитализированных пациентов следует ожидать со 2 по 10 ноября.

Заболеваемость коронавирусом начала расти с 18 сентября, сейчас в больницах находится больше 3800 пациентов, коечный фонд занят на 86 %.

Напомним, накануне, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Пока окончательного решения по данному вопросу нет.

Фото: © РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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