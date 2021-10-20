В городском транспорте Красноярска 5 лет работает «Мобильный помощник» для инвалидов

На портале информирования пассажиров о движении городского транспорта с 2016 года работает сервис «Мобильный помощник» - прямая связь маломобильных пассажиров и водителей общественного транспорта.

Маломобильные пассажиры регистрируются в системе МКУ «Красноярскгортранс» и получают ссылку с персональным кодом доступа для смартфонов. При передвижении по городу инвалид отмечает на портале информирования остановку и номер нужного маршрута. На бортовой блок водителя поступает сигнал, что на определенной остановке ожидает маломобильный пассажир. Такое же сообщение получает и диспетчер, который дополнительно уточняет, готов ли водитель оперативно откинуть аппарель и оказать помощь при посадке и высадке.​

Если мобильное устройство пассажира с ограниченными возможностями не имеет выхода в интернет, то достаточно позвонить по номеру телефона 8-963-192-62-35 специалисту Центральной диспетчерской службы и уточнить направление движения, остановочный пункт и маршрут автобуса (троллейбуса, трамвая), необходимый пассажиру. Диспетчер после принятия заявки также свяжется с водителем и сообщит ему, на какой остановке его ждет инвалид.

На сегодняшний день в системе «Мобильный помощник» зарегистрировано 50 пользователей с ограниченными возможностями, из них 11 пользователей – инвалиды по зрению, 39 пользователей – инвалиды-колясочники. За весь период работы сервиса маломобильные пассажиры отправили около 5 000 смс-оповещений для оказания помощи при использовании общественного транспорта.

Кроме того, водители и кондукторы регулярно проходят инструктажи по работе с аппарелями для инвалидных колясок. Учителями транспортных экипажей выступают инвалиды-колясочники Ольга Шикунова и Александр Мельников – активные пользователи пассажирского транспорта. Ребята на личном примере показывают, как квалифицированно помогать пассажирам-инвалидам. Отдельное внимание на таких мастер-классах уделяется вопросам этики общения. Водителям показывают, как корректно помочь маломобильному пассажиру, рассказывают нюансы взаимодействия с электрической и механической колясками, объясняют необходимость грамотного заезда в остановочный карман. Такие встречи дают водителям возможность лучше понимать реальные потребности маломобильных пассажиров и оказывать им необходимую помощь при поездке в городском транспорте. ​

«Считаю, что Красноярск семимильными шагами идет к полностью доступной среде в общественном транспорте. Я называю такие встречи уроками доброты для водителей, чтобы как можно больше колясочников выезжали из дома и могли свободно пользоваться общественным транспортом. Мы знакомимся с водительским составом пассажирских предприятий, объясняем им, как важно просто улыбнуться при встрече, поздороваться и предложить помощь. Ведь городской транспорт для нас – это настоящее окно в мир», - говорит Ольга Шикунова.

За последние несколько лет в Красноярске существенно увеличилось количество автобусов, оборудованных специальными откидными подъёмниками, аппарелями для перевозки маломобильных пассажиров. В 2018 году перевозчики приобрели 56 машин, в 2019 году – уже 101, в 2020 году на городские маршруты добавилось 83 машины с аппарелями, в этом году – 117. На сегодняшний день на 54 из 55 маршрутов работают автобусы, оборудованные откидными пандусами или специальными подъёмниками. 54% всех городских автобусов имеют низкопольные конструкции салона.