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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочей первую неделю ноября

Главная Общество
Красноярск
19:00 19 Октября 2021
красноярск, правительство, россия
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Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, сообщает ТАСС.

Кроме этого, ряд регионов может уйти на «каникулы» ещё раньше – с 23 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту идею и поручил Голиковой обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 октября.

«В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей», — подчеркнул премьер, отметив, что подобные решения хоть и являются сложными, но необходимы.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 – за минувшие сутки их выявили 1015.

Фото: сайт правительства РФ

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