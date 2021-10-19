Вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочей первую неделю ноября

Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, сообщает ТАСС.

Кроме этого, ряд регионов может уйти на «каникулы» ещё раньше – с 23 октября.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту идею и поручил Голиковой обобщить все предложения правительства о борьбе с распространением коронавируса и представить их на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 октября.

«В этой ситуации надо действовать на опережение. Речь идет о здоровье наших людей», — подчеркнул премьер, отметив, что подобные решения хоть и являются сложными, но необходимы.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 8 060 752. При этом в стране также зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19 – за минувшие сутки их выявили 1015.

Фото: сайт правительства РФ