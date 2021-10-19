В Красноярске бродячие собаки напали на 8-летнюю девочку

В Красноярске стая бродячих собак напал на школьницу. Девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу, сообщает ТВК со ссылкой на очевидцев.

«Жива, сейчас в лечебном учреждении в тяжелом состоянии с многочисленными ранами. Ей оказывается необходимая медицинская помощь», – сказали в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории одной из школ. ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку. Следователи установят все обстоятельства и степень тяжести полученных ребенком телесных повреждений.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: instagram.com/prima_tv