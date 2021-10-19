На домах Исторического квартала появились информационные таблички с QR-кодами

О том, что на домах Исторического квартала появились таблички, содержащие информацию об объектах, сообщили в аккаунте Instagram Исторического квартала. Теперь, если навести камеру телефона на QR-код, можно почитать историю дома и его жильцов.

— Это как индивидуальная экскурсия. Теперь можно не только прогуливаться вдоль Исторического квартала на Горького и делать фото, но и погрузиться в историю, — сообщили в аккаунте.

Напомним, реставрация Исторического квартала выполнена уникальным для Красноярска методом перебора – все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, в необходимых для этого случаях совершено «протезирование» и докомпановка. После этого дома были «собраны» на своём историческом месте. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России. Таким методом отреставрирован целый комплекс объектов в историческом центре города, расположенных на улице Горького рядом с Центральным парком. Реставрация методом перебора такого объёма объектов деревянного зодчества, формирующих уличный фронт застройки целого квартала, является единичной в современной практике России.

Фото: instagram.com/i.kvartal