В «Большой степи» Красноярского края выросла популяция косуль

На востоке Красноярского края, в заказнике «Большая степь», выросла популяция косуль: если в 2012 году в охранной зоне нашли 400 следов животного, то в 2020 году – 2980.

«Большая степь» начала свою работу он начал в 2011 году специально для того, чтобы помочь сибирской косули восстановить свою численность, отметили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

По территории заказника проходит миграционный путь, по которым косули передвигали до мест зимовки. Каждую весну животные следуют одним и тем же маршрутом, чем и пользовались браконьеры до появления охранной зоны.

Также здесь живут норки, бобры, ондатры, лоси. Всего животный мир заказника включает в себя 39 видов млекопитающих, 129 видов птиц и 16 видов рыб.

Фото: «Роев ручей»