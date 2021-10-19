Лесосибирские медики не могли получить выплату за работу в «красных зонах»

В Красноярском крае прокуратура проверила, как соблюдается трудовое законодательство в районной больнице Лесосибирска и обнаружила нарушения, сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что с апреля по октябрь 2020 года медработники коронавирусных отделений не получили стимулирующих выплат. Всего денег лишились 228 медика. Прокуратура внесла руководителю учреждения представление, а также направила в суд исковые заявления в интересах работников.

Сообщается, что после проверки работникам всё-таки выплатили причитающиеся суммы в размере свыше 9,5 млн рублей.

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