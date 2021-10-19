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Красноярский аграрный университет получил четыре медали на российской агропромышленной выставке

Главная Общество
Красноярск
17:00 19 Октября 2021
красноярск, университет, общество, победа, выставка
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Красноярский аграрный университет в конкурсах Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021» в Москве получил две золотые, серебряную и бронзовую медали, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Золотой медалью удостоен совместный проект КрасГАУ с хозяйством «Солянское» по созданию производства продукции из рапса, рыжика и горчицы.

— Наши аграрии ощутили выгоду от производства маслосемян. Несколько лет регион лидирует в России по этому показателю. Этот год не станет исключением. С 88 % площадей собрано почти 330 тыс тонн семян рапса, если сравнивать с другими регионами, то это максимальный результат, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

До конца года сельхозпроизводители на производство рапса и сои для развития экспортного потенциала получат свыше 148 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Поддержка предусмотрена по региональному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».  

Бронзовую медаль красноярский аграрный университет получил за селекционную разработку учёных вуза — скороспелый и высокоурожайный сорт сои «Заряница». 

Также золотую медаль заработали показы научных достижений вуза в растениеводстве. Серебряную медаль получили за научно-практическое издание «Современные технологии возделывания ярового рапса».

— Это результат работы большой команды. Университет развивается в научной и информационно-консультационной деятельности. Увеличиваются количество хоздоговоров и объём привлечённых по ним средств, результативность грантовой деятельности, также растут доходы от научно-исследовательской работы, — отметила проректор по науке Красноярского ГАУ Валентина Бопп.

Кстати, в рейтинге Минсельхоза России из 54 возможных Красноярский аграрный университет занимает седьмую строчку, а также является лидером в реализации актуальных образовательных программ и научных разработок для развития агропромышленного комплекса.

Фото: агропромышленная выставка «Золотая осень»

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