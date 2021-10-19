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Ещё 23 человека скончались от коронавируса в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:35 19 Октября 2021
в красноярском крае, заболевание, статистика, происшествия, общество, смерть
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За сутки от коронавируса погибли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 6 256.

Подтверждённых диагнозов на 19 октября — 504. С начала пандемии — 124 024. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 109 828 (+ 405 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 34 669 жителей Красноярского края (+3 578 за сутки), снято с медицинского учёта 2 670 человек.

3 847 721 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 2 554 за последние сутки).

Напомним, привито I компонентом 905 447 человек, завершили вакцинацию 888 262 человека.

Врачи-инфекционисты рекомендуют тем, кто ещё не привился, поставить в ближайшее время вакцину от коронавирусной инфекции. Тем же, кто привился от COVID-19, стоит привиться от гриппа.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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