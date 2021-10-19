На расчистке русла реки Минусинки увеличили число работающей техники

За работой по расчистке и спрямлению русла реки Минусинки в г. Минусинске следит специальная комиссия. На данный момент подрядная организация расчистила 1,5 км русла, для увеличения пропускной способности водоёма спланировала берега. Сейчас проводится уборка спиленных деревьев и кустарников.

Было решено увеличить число работающей техники. В расчистке задействованы три экскаватора и самосвалы для перевозки грунта, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Вопрос улучшения экологического состояния реки Минусинки и Минусинской протоки находится на особом контроле. Работа идёт по поручению губернатора Красноярского края. Завершить все мероприятия мы должны в 2022 году. К этому времени планируется расчистить более 6 км русла. Тщательно следим за графиком и качеством выполненных работ, — рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

После завершения всех мероприятий, увеличится пропускная способность реки, это обеспечит защиту Минусинска от затоплений на мелководных участках.

Всего же в этом году в рамках национального проекта «Экология» в Красноярском крае навели порядок на берегах 75 водных объектов.