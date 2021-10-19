Вертолет совершил вынужденную посадку на Таймыре

На севере Красноярского края вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в тундре в 12 км западнее села Караул. На борту находилось 11 человек — 8 пассажиров и 3 члена экипажа, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Известно, что все прошло благополучно, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Сейчас на место посадки готовится вылет борта «Координационного центра поиска и спасания». МЧС к ликвидации последствий не привлекаются. В ведомстве уточнили, что причиной посадки стало срабатывание сигнализации «пожар в двигателе».

Фото: © Сергей Карпухин / РИА Новости