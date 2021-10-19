Ачинский гонщик на Range Rover заплатил штрафы за 58 нарушений скорости

Как сообщается на сайте ГУ ФССП по Красноярскому краю, 32-летний житель Ачинска, владелец Range Rover 58 раз превысил скорость и накопил более 85 тысяч рублей штрафов.

В отношении мужчины сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по г. Ачинску, Ачинскому и Большеулуйскому районам возбудили более полусотни исполнительных производств.

При взаимодействии с инспекторами ГИБДД было установлено местонахождение Range Rover. На автомобиль был наложен арест.

Чтобы не расставаться с транспортным средством, мужчина оплатил остаток долга по штрафам. Ограничения с транспортного средства сняты.

Фото: архив Sibnovosti.ru