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Ачинская библиотека проводит виртуальные экскурсии по достопримечательностям города

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Красноярск
15:30 19 Октября 2021
общество, ачинск, экскурсия
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Сотрудники ачинской модельной библиотеки проводят виртуальные экскурсии по исторической части города. Чтобы вернуться на сто лет назад, достаточно лишь установить мобильное приложение.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, разработано семь экскурсий, они представлены в приложении в виде геолокационных точек на карте города. Можно познакомиться со старинными купеческими зданиями, которым более ста лет. Также экскурсии посвящены становлению Ачинска, начиная с возведения острога, и парку Троицкому, кстати, на его месте раньше размещались базарная площадь и Троицкий собор. 

Открывая в приложении локации, пользователи смогут перенестись на сотню лет в прошлое, рассматривая старинные фотографии купеческих усадеб и городских улиц, которые дополняет аудиосопровождение с рассказом об объектах.

Для посещения виртуальных экскурсий нужно скачать мобильное приложение UVLab, доступное для систем iOS и Android. Приложение доступно в Appstore и Google Play.

Фото: krskstate.ru

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