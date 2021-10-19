Коронавирусом в Красноярском крае сейчас чаще болеют молодые люди и пенсионеры

Последние две недели в регионе наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В основном болеют люди 65 лет и старше (57,3 %), а также 18-29 лет (52 %). Об этом сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Горяев, санитарный врач Красноярского края.

За последние две недели число заболевших на 100 тысяч населения увеличилось в 1,3 раза: с 90,1 до 112,1. Охват тестированием 272,7 на 100 тысяч при нормативе не менее 200.

Напомним, вчера от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 6 233.

Подтверждённых диагнозов на 18 октября — 490. С начала пандемии — 123 520. Темп прироста заболеваемости — 0,4 %.

Всего вылечили 109 423 (+ 401 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находится 33 761 житель Красноярского края (+3 379 за сутки), снято с медицинского учёта 2 655 человек.

3 845 167 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 5 635 за последние сутки).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости