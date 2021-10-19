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«Салехарддорстрой» в ЯНАО два года загрязнял воздух

Главная Общество
Красноярск
15:00 19 Октября 2021
общество, происшествия, экология
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Ямальской прокуратурой установлено, что АО «Салехарддорстрой» эксплуатирует асфальто-бетонный завод в городе Салехарде, при этом предприятие выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферный воздух. АО «Салехарддорстрой» более двух лет эксплуатируется без постановки на государственный учёт для отслеживания объёма выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Предприятием приняты меры по устранению выявленных нарушений экологического законодательства. Возбуждено административное дело, компания должна будет выплатить штраф размером 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Фото: © Цагарели / РИА Новости

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