С 23 октября в Красноярске закроют на год улицу Чкалова

Администрацией города Красноярска подписан контракт с Красноярской дорожно-строительной компанией на ремонт ул. Чкалова. Работы продлятся до октября 2022 года. Красноярцы получат обустроенный выход с Николаевки и четвёртого моста на ул. Киренского.

Стоимость проекта — 230 миллионов рублей.

С 23 октября будет запрещено движение транспорта по ул. Чкалова.

Транспортный поток переместится на смежные магистрали — улицы Копылова и Красной Армии.

— Подготовительные работы уже начались. Улица будет от ул. Киренского до ул. Революции. Запрет продлится до завершения контракта, то есть примерно год. Жителям города придётся пользоваться другими маршрутами, — рассказал заместитель руководителя муниципального управления капитального строительства Михаил Ступников.

Работникам красноярской дорожно-строительной компании необходимо до наступления морозов вынести за пределы новой автомагистрали линии уличного освещения, сети водоснабжения и канализации, демонтировать старое дорожное полотно, бордюры, провести вертикальную планировку территории и отсыпать нижние слои будущей автотрассы.

Укладка асфальта начнётся весной.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости