В Зеленогорске благоустроили набережную реки Кан

В Зеленогорске, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жильё и городская среда», завершилось благоустройство набережной реки Кан, которое проводилось поэтапно с 2018 года.

Теперь на набережной появилась игровая площадка, сеть пешеходных дорожек, рулонный газон, зелёные холмы, смонтировано освещение, установлены гамаки и уличная мебель. На оборудованном пространстве можно кататься на велосипедах, подросткам — на скейтах, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— В городе на протяжении четырёх лет объекты, которые были благоустроены по программе «Формирования комфортной городской среды», включаются в федеральный реестр лучших практик. Опыт работы с общественными пространствами, с малыми архитектурными формами, озеленением, освещением складывается в копилку лучших проектов, где другие муниципальные образования могут подсматривать и реализовывать аналогичные проекты на территории России, — прокомментировала заместитель министра строительства Красноярского края Елена Цитович.

Напомним, в Красноярском крае программа по благоустройству в этом году реализуется в 27 муниципальных образованиях.

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края