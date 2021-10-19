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В Зеленогорске благоустроили набережную реки Кан

Главная Общество
Красноярск
14:30 19 Октября 2021
общество, зеленогорск, благоустройство, река
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В Зеленогорске, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Жильё и городская среда», завершилось благоустройство набережной реки Кан, которое проводилось поэтапно с 2018 года.

Теперь на набережной появилась игровая площадка, сеть пешеходных дорожек, рулонный газон, зелёные холмы, смонтировано освещение, установлены гамаки и уличная мебель. На оборудованном пространстве можно кататься на велосипедах, подросткам — на скейтах, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— В городе на протяжении четырёх лет объекты, которые были благоустроены по программе «Формирования комфортной городской среды», включаются в федеральный реестр лучших практик. Опыт работы с общественными пространствами, с малыми архитектурными формами, озеленением, освещением складывается в копилку лучших проектов, где другие муниципальные образования могут подсматривать и реализовывать аналогичные проекты на территории России, — прокомментировала заместитель министра строительства Красноярского края Елена Цитович.

Напомним, в Красноярском крае программа по благоустройству в этом году реализуется в 27 муниципальных образованиях.

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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