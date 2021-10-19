12 должностных лиц администрации Свердловского района предоставили ложные справки о доходах

Прокуратурой Свердловского района г. Красноярска установлено, что муниципальными служащими администрации района и руководителями учреждений образования в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представлены недостоверные и неполные сведения.

Некоторые не указали сведения о наличии транспортных средств, полученном ином доходе, также обнаружены факты занижения размеров доходов.

В результате 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

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