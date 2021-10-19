Красноярску выделили дополнительные денежные средства на строительство двух детских садов

Депутаты Горсовета согласовали изменения в бюджете в связи с получением средств на два новых детских сада.

4,4 миллиона рублей направляется на строительство детского сада на 270 мест на ул. 8 Марта. 136,6 миллионов рублей — на приобретение здания для детского сада на 240 мест в 5-ом микрорайоне Советского района. Согласование внесения изменений в сводную бюджетную роспись позволит объявить конкурсную процедуру на приобретение здания в ближайшее время, пояснили в горсовете.

— Бюджет у нас растёт. Согласование внесения изменений в бюджетную роспись — ещё одна ступенька к увеличению городского бюджета и, на мой взгляд, к его очень хорошему использованию. Усиление работы по организации мест в детских садах и школах — это как раз то, о чём депутаты постоянно говорят, — рассказал Павел Павелко, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию.

Фото: dela.ru