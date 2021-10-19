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В Красноярском крае построят еще 11 домов для детей-сирот

Главная Общество
Красноярск
13:45 19 Октября 2021
красноярск, строительство, сироты
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В Красноярском крае построят 11 домов для детей-сирот.

Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, на возведение направят 108,7 млн рублей из краевого бюджета в рамках краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан». 

Построят жилые комплексы в Емельяновском, Курагинском, Шушенском, Нижнеингашском, Большемуртинском, Ермаковском, Балахтинском районах, в Ужуре, Ачинске и Канске. Из 348 квартир, которые будут построены в этих домах, 197 будут переданы детям-сиротам.

«Эти дома будут построены за счёт средств краевого бюджета и переданы муниципальным образованиям для граждан», — отметила первый заместитель министра строительства Татьяна Василовская.

 

Чтобы получить жильё дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет, могут подать заявку в администрацию своего района на получение жилищного сертификата и самостоятельно приобрести жильё в регионе на первичном или вторичном рынках.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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