В двух районах Красноярска переименуют остановки

В Октябрьском районе изменятся названия четырёх остановок:

«База Крайпотребсоюза» - «Торговый дом «Каравай» на «Стела «Октябрьский район»;

«Платформа Мясокомбинат» на «Школьный городок»;

«Ж/к Западный» на «Тихий квартал»;

«Общежитие (Мясокомбинат)» на «Западный микрорайон».

В Железнодорожном районе остановка «Западный» (ул. Копылова) - «Западный» (ул. Красной Армии) переименована на «Сквер им. А.П. Степанова».

Связано это с тем, что некоторые названия остановок потеряли актуальность, либо утратили историческую значимость, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В опросе по переименованию остановок приняли участие около 1 000 жителей города. Вопросы задавали на форсайт-сессии Красноярского городского форума в 2020 году, во время уличных интервью, в школьных чатах и чатах управляющих организаций.